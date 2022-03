Marotta: "Dybala? Calciomercato a tempo debito. Inzaghi il nostro leader". Poi risponde a Pioli

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ai microfoni di 'Mediaset' ha parlato a pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Anfield contro il Liverpool: "Sicuramente parliamo di impresa, ma parliamo di un obbligo da parte nostra di crederci fino in fondo. Vogliamo regalare soddisfazioni a questi splendidi tifosi giunti fin qui: sarà difficile ma vogliamo crederci".

Cosa vuol dire la presenza di Zhang a Liverpool?

"C'è una squadra in campo e un'altra fuori. Essere qui è una prova di affetto per dare un senso di appartenenza molto forte, tutti insieme vogliamo sfidare una squadra molto forte. Dobbiamo crederci".

Si è parlato molto di Dybala, può essere per voi una possibilità?

"In questo momento c'è un finale di stagione che ci trova impegnati su tutti i fronti. Tutti siamo concentrati su queste competizioni, a tempo debito ci concentreremo sul calciomercato".

La vittoria del Milan a Napoli cambia le gerarchie? Pioli ha detto che siete sempre voi i favoriti

"La seconda stella è sicuramente un obiettivo, anche se obiettivo ambizioso. Però è favorito anche il Milan: lo era e lo è anche oggi".

Cosa vi ha insegnato la gara d'andata?

"Ci ha insegnato che non sempre nel calcio chi gioca meglio vince. Non meritavamo lo 0-2 ma una squadra così importante ti punisce a ogni disattenzione. Nel processo di crescita serve analizzare anche queste partite, l'esperienza ha un ruolo importante in queste gare. E' giusto valutare anche gli errori per migliorarsi".

L'ottavo di finale in Europa è oggi la reale dimensione dell'Inter?

"Il Liverpool è tra le più forti al mondo, Klopp ha iniziato un ciclo vincente partendo dal basso, ci ha messo qualche anno. Noi siamo tornati agli ottavi di Champions dopo 10 anni e già un gradino l'abbiamo scalato, ora dobbiamo crescere e migliorare le nostre performance. La volontà della società è tornare sul palcoscenico che non gustavamo più da un po' di anni, ma ci vuole un po' di tempo".

Sempre con Inzaghi?

"E' arrivato all'Inter in punta di piedi, ha ereditato la vittoria di uno Scudetto e non era facile. Oggi a tutti gli effetti è leader di questa squadra, siamo in tre competizioni, abbiamo vinto una Supercoppa: siamo davvero molto contenti e lui è molto felice di essere con noi".