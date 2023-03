Marotta: "La rosa ci permette di guardare al futuro con ottimismo, qualunque sia l'avversario"

"Che l’urna ci regali come avversaria il Milan o un’altra delle 7, la cosa più importante è arrivare alle partite con uno stato di forma ottimale, senza infortunati". A sottolinearlo è Giuseppe Marotta, che a La Gazzetta dello Sport si proietta così verso il doppio impegno nei quarti di Champions League dell'Inter: "In due gare ti giochi tutto e ancora più del blasone del tuo avversario conta come stai tu. L’Inter ha una rosa che le permette di guardare con ottimismo al futuro qualunque sia il prossimo avversario", conclude l'amministratore delegato nerazzurro.