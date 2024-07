Marotta: "Ora Martinez, poi l'Inter è pronta per partire. Non abbiamo bisogno di cedere"

vedi letture

Grande serata in quel di Rimini con il Gran Galà di apertura ufficiale del calciomercato 2024/2025. Tra i protagonisti, anche il neo presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "La Juventus? Bisogna sempre annoverarla nella griglia delle pretendenti. E' cambiato qualcosa per me con la nomina a presidente? Mi responsabilizza ancora di più, ma l'obiettivo resta sempre quello di fare molto bene per l'Inter".

Che mercato ci dobbiamo aspettare per l'Inter? "Niente di particolare. Abbiamo agito velocemente grazie anche al lavoro di Ausilio e Baccin. Come sapete abbiamo sottoscritto i contratti con Zielinski e Taremi, la squadra è già competitiva. Adesso va definito il portiere in entrata (Martinez, ndr), poi la squadra è pronta per partire. Al netto ovviamente se succederà qualcosa, ma direi di no".

In passato una cessione di un big era quasi obbligatoria: è cambiato qualcosa con Oaktree? "La sopravvivenza la si ha anche curando gli aspetti di bilancio, non abbiamo delle necessità. Quando parlo di imprevedibilità intendo anche in entrata, non solo in uscita".

Ci sarà un sacrificio tra i tanti giovani nerazzurri? "Per l'Inter il settore giovanile è il fiore all'occhiello, valuteremo ogni operazione, adesso è un po' prematuro. Anche in questo ambito la voce degli interessati diventa importante".

Il contratto di Simone Inzaghi. "C'è un ottimo rapporto, c'è una negoziazione in atto col massimo rispetto delle parti, un confronto che si concluderà con la felicità di tutti. Prima dell'inizio del campionato? Sicuramente sì".