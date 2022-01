Marusic: "Bello non aver preso gol. Alla Lazio cresciuto come giocatore e come uomo"

Adam Marusic ha commentato ai microfoni di Lazio Style Channel il successo dei biancocelesti a Salerno: "Oggi non abbiamo preso gol ed è importante per noi difensori e per la squadra perché da tanto non lo facevamo. Abbiamo fatto una buona partita dal primo minuto e avevamo tanta voglia di vincere e abbiamo vinto. Ruolo? Ogni partita provo ad andare più avanti possibile. C’è tanto rischio dietro perché siamo in quattro non più in cinque ma ogni partita provo a dare tutto anche avanti per la squadra. Il mister mi ha cambiato tante volte in questo anno chi gioca avanti a me ma per me non cambia tanto, io sono concentrato a fare il mio. Per me non è importante chi gioca, io sono sempre pronto a fare quello devo. L’approccio? Siamo stati concentrati dal primo minuto ed è importante, quando siamo concentrati e uniti e con la voglia di vincere tutte le partite possono finire come oggi. Milinkovic? Un assist pazzesco lui fa sempre sorprese belle, ha fatto un grande assist per Ciro che ha fatto un bel gol e sono molto contento per lui. Rapporto con la Lazio? Sono contentissimo qui dal primo giorno, provo a dare il meglio ogni giorno e penso di essere migliorato molto qui sia come giocatore sia come persona. Voglio continuare così”