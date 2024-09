Mazzocchi su Neres: "È forte, come Politano. Giusto che il Napoli abbia giocatori così"

Nel post partita di Napoli-Palermo di Coppa Italia, gara terminata 5-0 per la squadra di Conte che è così approdata agli ottavi di finale della competizione, ha parlato a Radio CRC l'esterno azzurro Pasquale Mazzocchi per analizzare il match: "Noi quest’anno abbiamo due competizioni e alla Coppa Italia ci teniamo tantissimo, anche perché ci sentiamo in debito con noi stessi e con questa tifoseria fantastica per quello che è successo l’anno scorso. Dobbiamo dare il massimo come stiamo facendo. Al di là del risultato, penso che oggi abbiamo fatto una grande gara".

"Il calcio è così: ci sono delle partite in cui ti riescono passaggi in meno, altre in cui la squadra avversaria di viene a prendere in modo diverso e ti riescono passaggi in più. Sono contento questa sera, perché al di là dei miei dati, abbiamo iniziato un grande percorso e dobbiamo continuare così, perché è molto importante".

"Il mister - ha continuato Mazzocchi - durante la settimana cerca di variare e di farci essere il più duttili possibile. Stiamo preparando anche altre cose: nel calcio moderno è giusto lavorare così. Noi giocatori cerchiamo sempre di dare il massimo durante gli allenamenti e portare in campo quello che ci dicono gli allenatori".

Un giudizio su David Neres. "È forte, come Politano. È giusto nelle grandi squadre avere tanti giocatori che si giocano il posto con grande tranquillità. Le partite non sono mai scontate: come abbiamo fatto in questa occasione, affronteremo anche la prossima gara. Sarà difficile: il nostro compito è abbinare la quantità alla qualità, solo così si può vedere un grande Napoli".