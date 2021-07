Mbappe, ultimo tango a Parigi. Il Real Madrid punta ad averlo a zero fra un anno

Nei giorni scorsi Electronic Arts ha lanciato il trailer del suo gioco di punta, FIFA 22, con Kylian Mbappé nuovamente in copertina. E con la maglia del Paris Saint-Germain. Il rischio di un aggornamento da parte della nota compagnia canadese resta concreto.

La società per tentarlo ha messo sotto contratto il fratellino Ethan, 15 anni. Ma non è riuscita a convincere il numero 7 che, anzi, avrebbe già informato parte della dirigenza di non aver intenzione di prolungare.

In pole position il Real Madrid e non è mai stato un mistero il fascino esercitato dai galacticos nei confronti del giocatore. Ma le spese di ristrutturazione del Bernabeu e il Covid-19 hanno limitato anche le spese di un club che quando si trattava di ingaggiare grandi campioni non si era mai fatto problemi. La valutazione di 150 milioni fatta dai parigini è fuori mercato, più ragionevole per Florentino Pérez tentare l'assalto per averlo nel 2022, a parametro zero, con la possibilità di esaudire le richieste economiche del giocatore. Il Liverpool è intanto alla finestra ma la soluzione sembra meno gradita dal giocatore.