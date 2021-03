Meglio Blind o De Vrij al suo fianco in Nazionale? De Ligt: "Stefan gioca in Serie A..."

vedi letture

Si trova meglio con Blind o De Vrij? Matthijs de Ligt, difensore dei Paesi Bassi e della Juventus, ha risposto così in conferenza stampa sul miglior compagno di reparto possibile in Nazionale: "Non è una cosa che mi riguarda, questo tipo di decisioni spetta solamente all'allenatore. Daley è uno dei migliori difensori con cui ho giocato; Stefan gioca in Italia, è più fisico e in fase difensiva è più forte. Penso che dipenda anche dagli avversari che troviamo. Abbiamo tante opzioni in difesa, magari sarò io a restare fuori (ride, ndr)".

Guarda il video in calce con tutte le parole di De Ligt!