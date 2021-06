Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

GATTUSO SALUTA LA FIORENTINA, LO ATTENDE IL TOTTENHAM. VIOLA SU ITALIANO CON LIVERANI E FONSECA ALTERNATIVE. IL MILAN RISCATTA TOMORI E PUNTA GIROUD E ZIYECH. CHELSEA, ALONSO E SOLDI PER HAKIMI DELL’INTER. ROMA: PELLEGRINI VERSO IL RINNOVO, MA SPINAZZOLA POTREBBE FINIRE AL REAL MADRID. SASSUOLO, C’È LA FILA PER LOCATELLI. IL VENEZIA PRENDE PERETZ, UDINESE: IN ARRIVO PEREIRA E ROMERO

È ufficialmente finita ancor prima di cominciare l’avventura di Gennaro Gattuso alla guida della Fiorentina. Dopo la rottura arrivata nella giornata di mercoledì infatti in mattinata è arrivato l’annuncio ufficiale del club viola che ora deve trovare un sostituto per guidare la squadra nella prossima stagione. Fra i nomi in pole ci sono quelli di Paulo Fonseca, Fabio Liverani e soprattutto Vincenzo Italiano, fresco di rinnovo con lo Spezia. Quest’ultimo sarebbe la prima scelta visto che la società apprezza molto il suo modo di intendere il calcio e il fatto che sia un giovane in ascesa. Ma attenzione anche a due profili più esperti come Claudio Ranieri e Rudi Garcia. E Gattuso? L’ex tecnico del Napoli sembra aver già trovato una squadra pronta ad accoglierlo: si tratta del Tottenham pronto a offrire un biennale da 2,5 milioni più bonus.

Il Milan ha riscattato il difensore Tomori dal Chelsea facendogli firmare un accordo fino al 2025 ed è pronto ad aprire un canale preferenziale con il club campione d’Europa. Dai londinesi infatti potrebbero arrivare anche il centravanti Giroud e il fantasista Hakim Ziyech, fuori dai piani di Tuchel, per il quale però il club inglese dovrebbe farsi carico di parte dell’ingaggio da 7 milioni a stagione. Chelsea che è al lavoro anche con l’altro club milanese, l’Inter, per portare a Londra Achraf Hakimi. I Blues sarebbero disposti a mettere sul piatto come contropartita Marcos Alonso, che piace ai nerazzurri, ma attenzione al PSG che potrebbe mettere sul piatto 70 milioni più bonus per il marocchino. In caso di addio, i nomi per la sostituzione vagliati dai nerazzurri sono tanti: c'è l'olandese Dumfries che piace anche all'Everton, Emerson Royal, Zappacosta e Nahitan Nandez.

La Roma è invece al lavoro per blindare Lorenzo Pellegrini che piace molto a Liverpool e Barcellona. Il ds Tiago Pinto è in pressing per blindare il giovane centrocampista che potrebbe firmare a breve. Potrebbe invece partire Leonardo Spinazzola finito nel mirino del Real Madrid che sul piatto metterebbe il cartellino di Borja Mayoral. Infine questione portiere con il club che punta su Gollini dell’Atalanta per cui sarebbero pronti ben 15 milioni di euro. In difesa invece potrebbe arrivare Ozan Kabak, in uscita dal Liverpool che non lo riscatterà dopo il prestito dallo Schalke 04. Sul centrale però ci sono anche Atalanta e Lazio con quest’ultimi che guardano in Olanda per l’esterno Patrick van Aanholt. Il Sassuolo aspetta invece offerte concrete per la stellina Manuel Locatelli seguito sempre da vicino dalla Juventus (che potrebbe offrire come contropartita Dragusin), ma che continua a piacere anche a mezza Europa: dal PSG al Manchester City passando per il Chelsea. Sassuolo che potrebbe cedere anche il rientrante Leonardo Sernicola, esterno mancino, finito nel mirino di Genoa, Spezia e Lugano.

Il Cagliari potrebbe accogliere Salvatore Sirigu nella prossima stagione qualora dovesse partire l’attuale titolare Cragno, che piace a diversi club, mentre in difesa sarebbe a un passo il rinnovo di Ceppitelli. Per il centrocampo piace molto Davide Frattesi del Sassuolo, reduce da un campionato positivo al Monza in Serie B. Il Bologna ha trovato l'accordo con il CSKA Sofia per il riscatto del bulgaro Valentin Antov. Il centrale difensivo dovrebbe essere riscattato per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. C'è grande interesse intorno al trequartista del Chievo Verona Luca Garritano: Torino, Spezia e Venezia sarebbero infatti sulle sue tracce. Intanto i lagunari hanno piazzato un altro colpo dall’estero tesserando l’israeliano Dor Peretz. Sono Pedro Pereira e Maximiliano Romero i due nuovi nomi in entrata nel mercato dell’Udinese. Ormai in dirittura di arrivo le trattative per il difensore portoghese, di proprietà del Benfica e reduce da una stagione a Crotone, e per l’attaccante classe ’99 in forza al Psv Eindhoven.

SERGIO RAMOS DICE ADDIO AL REAL MADRID. ORA MANCHESTER, PARIGI O IL RITORNO AL SIVIGLIA. ODEGAARD RESTA A MADRID. COUDET FIRMA COL CELTA VIGO. ARSENAL, IL BRIGHTON DICE NO A 50 MILIONI PER WHITE. MOSQUERA FIRMA COL WOLVERHAMPTON. COMAN SOGNA LA PREMIER. HOEDT VOLA IN BELGIO

Dopo 16 anni Sergio Ramos ha detto addio al Real Madrid e si prepara a una nuova avventura lontano dalla Spagna, nonostante il Siviglia voglia provare a riportarlo a casa, con Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United sulle tracce dell’esperto difensore. Martin Odegaard resterà al Real Madrid per provare a convincere Carlo Ancelotti. Cambio di strategie in casa merengue, col nuovo tecnico merengue intenzionato a dare una chance al giovane talento norvegese dopo il prestito della seconda parte della passata stagione all'Arsenal. Edouardo Coudet ha rinnovato il contratto col Celta Vigo. Il tecnico argentino, arrivato in Galizia nel novembre 2020 e ha condotto la squadra a un onorevole ottavo posto, ha firmato fino al 2024.

L’Arsenal punta con forza su Ben White del Brighton che ha rifiutato una prima offerta da 50 milioni di euro. In Premier potrebbe presto sbarcare Kingsley Coman che non rinnoverà con il Bayern Monaco e punta all’Inghilterra. Il Wolverhampton ha invece annunciato il primo colpo del mercato prelevando il centrale Yerson Mosquera dall'Atletico Nacional che ha fermato un contratto quinquennale. Wesley Hoedt giocherà per il Royal Sporting Club Anderlecht la prossima stagione. Accordo raggiunto per il trasferimento a titolo definitivo del 27enne difensore centrale. Hoedt firma un contratto fino al 2025. Ha lasciato la Croazia nel 2015 per accettare l'offerta del Cagliari, e giocare in serie A come suo padre. Ora Duje Cop, dopo essere passato per Malaga, Sporting Gijón, Valladolid e Standard Liegi, riabbraccia la Dinamo Zagabria. A darne l'annuncio è lo stesso club attraverso i profili social.