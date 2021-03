Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, BUFFON DECIDE IL FUTURO. CR7 DECIDE IL SUO DOMANI. MILAN, SI LAVORA AL RISCATTO DI DALOT. FIORENTINA, RIBERY, VLAHOVIC E MILENKOVIC AL CENTRO DEL MERCATO. NAPOLI, ADL FISSA IL PREZZO PER FABIAN RUIZ

JUVENTUS

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? È uno dei grandi temi di casa Juventus, forse il principale. Dalla Spagna rimbalzano le voci sul ritorno di fiamma del Real Madrid, che però culla anche obiettivi ben più giovani come Haaland e Mbappé. Il lusitano, scrive Tuttosport, comunicherà in corso d’opera le sue intenzioni a Paratici e Agnelli: non a fine maggio, ma prima, perché sa che per il club è uno snodo cruciale sulla programmazione del futuro. Per il quotidiano torinese, i bianconeri si terrebbero volentieri Ronaldo e lui stesso non smania all'idea di tornare a Madrid. Anche se è il momento delle riflessioni.

Un anno dopo, Juventus e Barcellona lavorano a un nuovo maxi-scambio. Ne scrive Tuttosport: i due club sono alle prese col futuro di Paulo Dybala da un lato e Ousmane Dembélé dall’altro. Entrambi a scadenza 2022, saranno protagonisti del mercato che verrà: per il quotidiano torinese, non è da escludere uno scambio che porti l’argentino in Catalogna e il francese a Torino, nell’ambito di un’operazione analoga a quella che ha avuto come protagonisti Pjanic e Arthur un’estate fa.

Gianluigi Buffon e il futuro. A 43 anni, è un argomento da affrontare, anche se magari non con urgenza. Secondo La Gazzetta dello Sport, che oggi ha rilanciato l’ipotesi di un futuro all’estero prima del ritiro per il portiere della Juventus, Buffon non affronterà l’argomento prima della fine della stagione, individuata per i bianconeri per il 23 maggio, finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Capisce benissimo che il momento è delicato, per la squadra, la società e per Pirlo, non solleverà polveroni ma per la rosea ha voglia di continuare a giocare e non pensa più di tanto al record di Ballotta.

Due nomi per il dopo Buffon in casa Juventus. Se il portiere, come sembra, a fine stagione saluterà di nuovo, che sia per continuare all’estero o dire addio al calcio, secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri stanno già pensando a come muoversi per sostituirlo. Due nomi, appunto: il primo è quello di Emil Audero, oggi alla Sampdoria ma cresciuto alla Juventus. Proprio per questo motivo, tornerebbe molto utile in ottica liste, dove al momento l’unico slot da CTP sfruttato è quello del terzo portiere Pinsoglio: la Samp lo valuta attorno ai 15 milioni di euro e ha pronto in Wladimiro Falcone (attualmente in prestito al Cosenza) il portiere con cui sostituirlo. In alternativa, ecco Mattia Perin: è tornato al Genoa, ma è tuttora di proprietà della Vecchia Signora. E proprio per questo sarebbe la soluzione più diretta.

MILAN

Il Milan sta seguendo con grande interesse il centrocampista Vasco Walz, gioiellino del Borussi Dortmund Under 17. Sedici anni compiuti a ottobre, il suo contratto scadrà a giugno: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il club rossonero potrebbe ripresentarsi una situazione "alla Kalulu". Sulle tracce del giovanissimo regista tedesco, però, ci sarebbe anche il Barcellona.

È ufficialmente iniziata la trattativa tra Milan e Manchester United per il possibile riscatto di Diogo Dalot. Come riporta il tabloid inglese Metro, i rossoneri avrebbero infatti riallacciato formalmente i contatti coi Red Devils per provare a rendere definitivo il trasferimento del laterale portoghese agli ordini di mister Pioli.

Il classe '99 Dalot, ancora di proprietà dello United, è arrivato in prestito al Milan la scorsa estate, collezionando finora 24 presenze con due gol e due assist.

Il Milan studia Darwin Nunez per l'attacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i rossoneri sono sul giocatore del Benfica che lo ha prelevato nei mesi scorsi per una cifra di 24 milioni di euro, fissando la clausola a 150. Il rendimento non esattamente travolgente del giocatore potrebbe portare a un addio anticipato, ovviamente a prezzi abbordabili per le casse rossonere.

NAPOLI

Quale sarà il futuro di Fabian Ruiz? Come riporta La Gazzetta dello Sport il centrocampista spagnolo ha detto no due volte al rinnovo proposto dal Napoli, a prescindere dalla situazione economica. Ha voglia di tornare in Spagna e le pretendenti non mancano: Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid. Il meglio della Liga. De Laurentiis, che ha già detto non voler fare sconti, spera nell'asta al termine della stagione, e non scenderà a compromessi: occorreranno non meno di 50 milioni di euro per avviare la trattativa.

"Questa estate il taglio dovrà portare il Napoli al di sotto della soglia degli 80 milioni di euro lordi". Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come nella prossima sessione del mercato tutti potrebbero diventare cedibili in relazione alle offerte: Le cessioni di Milik e Llorente hanno portato già un risparmio di diversi milioni. Ma è chiaro che l’obiettivo è uno solo: cedere quelli che guadagnano di più. Compreso Osimhen, se dovesse arrivare l’offertona giusta. Lo ha detto anche De Laurentiis nel ritiro di Castel di Sangro.

In casa Napoli si pensa anche al mercato in entrata a centrocampo, soprattutto in vista di una possibile cessione di Fabian Ruiz in estate. Giuntoli da tempo ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per Mattia Zaccagni, ma il giocatore vuole attendere la fine della stagione per prendere una decisione. A renderlo titubante - come riporta La Gazzetta dello Sport - c'è l'interesse del Milan, che però a differenza del Napoli non ha ancora presentato un'offerta all'Hellas.

ROMA

Mkhitaryan e Pedro, stagione e destini diversi. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'armeno non ha ancora accettato il rinnovo del contratto che la società gli ha proposto, esercitando l'opzione pattuita ad agosto. I primi incontri con Raiola, agente del giocatore, non hanno ottenuto un risultato definitivo. La speranza di Tiago Pinto è ovviamente quella di ottenere il sì dell'ex Arsenal, in modo da poter pianificare al meglio la prossima stagione.

Per quanto riguarda Pedro, che ha un contratto fino al 2023, dopo una stagione che non è stata all'altezza delle aspettative, sarà difficile trovare un'altra squadra, visto che a quasi 34 anni lo spagnolo guadagna circa 3 milioni netti a stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i Friedkin sono pronti a blindare il gioiellino Gonzalo Villar. Sul centrocampista giallorosso si sono da tempo avvicinate molte squadre blasonate come il Barcellona e l'Atletico Madrid; per questo motivo, la società giallorossa vuole allontanare ogni tipo di tentazione: al momento il contratto di Villar è in scadenza nel 2024, ma la Roma ha già avviato i lavori per il prolungamento fino al 2026.

Il PSG è pronto a riscattare Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il club parigini è intenzionato a esercitare il diritto d’acquisto per 9 milioni. Non sono tantissimi soldi per il terzino destro della Nazionale ma in questo momento sono un grande sostegno per il bilancio della Roma, già obbligata ad abbattere i costi del personale.

Le strade di Stephan El Shaarawy e della Roma potrebbero separarsi nuovamente. Il classe 1992 è tornato a gennaio nella capitale a parametro zero dallo Shangai Shenua; per questo motivo, la società giallorossa starebbe valutando una suo addio in estate pur di ricavarci una notevole plusvalenza che andrebbe ad arricchire le casse del club. Lo riporta Il Messaggero.

FIORENTINA

Per quanto riguarda il futuro di Franck Ribery, scrive La Nazione, sarà Commisso a decidere cosa mettere sul piatto del francese, il quale si svincolerà a fine giugno. La soluzione utilizzata per Caceres (rinnovo di un anno più opzione sul secondo) è senza dubbio una strada percorribile, ma bisognerà comunque ascoltare la risposta dell'ex Bayern, che potrebbe essere tentato dall’ascoltare le proposte che sono in arrivo dalla sua Germania.

Tra i profili osservati dalla Roma per rinforzare il reparto d'attacco, c'è di nuovo quello di Dusan Vlahovic. Il ds giallorosso Tiago Pinto - si legge sul Corriere dello Sport - ha sondato anche l’entourage del serbo, sempre più centrale nella Fiorentina. Essendo un 2000, rispecchia le caratteristiche del giovane ambizioso, senza stipendi mostruosi, di cui ha bisogno la Roma nei progetti a medio-lungo termine.

Non proprio un bel periodo per Nikola Milenkovic in Nazionale. Il giocatore è stato espulso a tempo scaduto contro il Portogallo dopo aver favorito entrambi i gol messi a segno da Diogo Jota. Già da oggi sarà, dunque, disponibile per Iachini. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, il giocatore deve resettarsi e ripartire per la salvezza della Fiorentina, ma anche per non deludere le aspettative di chi lo cerca sul mercato, ossia molte big della Premier League come Manchester United e Liverpool.

GENOA

Il Genoa si gode Kevin Strootman. L'olandese, totalmente concentrato sulla salvezza del Grifone, ha detto no all'Olanda, in accordo con il suo c.t. Frank De Boer, che l’aveva preconvocato per le tre gare del gruppo G per le qualificazioni mondiali contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Una scelta accolta con grande soddisfazione dal Genoa, che intanto pensa anche al futuro dell'ex Roma. Strootman è arrivato in prestito a gennaio, ma è legato al Marsiglia da altri due anni di contratto. Un giocatore così decisivo però stuzzica la fantasia per la prossima stagione: ad oggi - scrive La Gazzetta dello Sport - il Genoa ha altre priorità, su tutte la salvezza, ma sta ragionando sulla possibilità di trattenere un giocatore così importante. Tutto ovviamente passa dall'alto ingaggio (attualmente diviso a metà co il Marsiglia), ma il giocatore ha voluto fortemente tornare in A. Solo il tempo dirà se questa sua voglia di Italia sia stata solo passeggera.