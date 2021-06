Mihajlovic: "La Juve torna in pole per il titolo con Allegri. Mourinho nuovo re di Roma"

Sinisa Mihajlovic, nel corso della lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport questa mattina, ha parlato anche di alcuni colleghi tornati in panchina in vista della prossima stagione ripartendo da Mourinho alla Roma: "È stato il colpo migliore, i Friedkin sono stati bravi a fare in fretta. Se oggi fosse stato libero sarebbe potuto tornare all'Inter o al Real. Con lui la Roma ha preso un leader e un grande uomo. L'ho capito durante la mia malattia, mi è stato vicino e non lo dimentico. A Roma può diventare un re". Poi parlando di Allegri: "La Juve con lui ripartirà in pole per lo scudetto". Infine su Conte e l'adido all'Inter: "Mi ha stupito, capita raramente che chi vince cambi. Lui dimostra che si può rinunciare a una panchina importante se qualcosa non quadra più. Il suo lavoro è stato enorme. Sono contento anche per Inzaghi, è bravo e troverà il solco tracciato".