Milan, è allarme sui calci piazzati: già tre gol subiti, Amorim cerca una soluzione

Non c'è soltanto l'infortunio di Matteo Gabbia a preoccupare Ruben Amorim. Il Milan deve risolvere anche un problema che si sta ripetendo con troppa frequenza: i gol subiti su palla inattiva. Era già successo contro il Torino, con Adams a segno sulla punizione battuta da Gineitis, e contro la Juventus, quando Gatti aveva trovato l'1-1 sugli sviluppi di un calcio piazzato con cross di Koopmeiners. Al Mapei Stadium è arrivato un altro campanello d'allarme: angolo di Laurienté, deviazione di Doig e zampata di Odenthal nel cuore dell'area per punire nuovamente i rossoneri.

Milan, Amorim preoccupato: il problema era emerso già nel precampionato

Secondo La Gazzetta dello Sport, a non soddisfare Amorim sono soprattutto i cali di attenzione e la scarsa reattività nelle marcature quando gli avversari battono un calcio piazzato. Un difetto che non rappresenta una novità assoluta, perché segnali preoccupanti erano arrivati già durante le amichevoli estive: il Milan aveva incassato due reti in questo modo contro il Chelsea e un'altra contro il Manchester United. Gli episodi delle prime giornate confermano dunque una fragilità sulla quale lo staff tecnico dovrà intervenire rapidamente, soprattutto in un momento in cui l'infortunio di Gabbia riduce ulteriormente le possibilità di scelta nel reparto arretrato.