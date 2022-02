Milan, anche il Tottenham su Botman: gli Spurs lo seguono per la prossima stagione

Il Tottenham punta sull'obiettivo del Milan Sven Botman. Secondo quanto riportato dal Telegraph, il club inglese, allenato da Antonio Conte, ha messo nel mirino il centrale del Lille in vista della prossima stagione, per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Il centrale piace molto ai rossoneri che hanno provato ad acquistarlo a gennaio senza successo e che ci riproveranno in estate.