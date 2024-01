Milan, anche un'uscita in difesa: Pellegrino può concludere la stagione alla Ternana

Il ritorno di Gabbia e il possibile arrivo di un altro centrale spinge il Milan a valutare anche un'uscita per quanto riguarda la difesa in questo calciomercato. Uno dei possibili partenti è il giovane Marco Pellegrino, che in questa prima parte di stagione non ha praticamente mai trovato spazio sotto Stefano Pioli, complice anche un grave infortunio alla caviglia.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, sull'argentino si sarebbe mossa nelle ultime ore la Ternana, che starebbe per l'appunto pensando al prestito fino alla fine della stagione Pellegrino per sostituire Diakité, in uscita direzione Palermo.

Sempre più difficile arrivare a Brassier: il Brest alza il prezzo, vuole 13 milioni

Intanto il Brest ha fatto sapere di non voler cedere Lilian Brassier in questa finestra di mercato, La squadra francese ha sempre chiesto una cifra intorno ai 10 milioni di euro per il difensore, finito nel mirino di Monaco e Milan. Ora però la situazione appare cambiata, in peggio: con l'avvicinarsi della scadenza della finestra trasferimenti il club translapino ha deciso di alzare nuovamente la sua quotazione. La richiesta è quindi di 13 milioni, con i rossoneri che non avrebbero intenzione di affondare il colpo perché considerano Brassier come una terza scelta dietro a Buongiorno e un'occasione alla Kouassi. Anche perché il profilo non scalderebbe la fantasia del tecnico Stefano Pioli.