Milan, Bennacer si scalda per il ritorno in campo: "Finalmente insieme alla squadra"

Ismael Bennacer è tornato a lavorare insieme al resto del gruppo in vista della sfida contro il Manchester United di giovedì sera in Europa League. Un'ottima notizia per Pioli che aspetta a gloria il ritorno in campo dell'algerino. Il giocatore ha affidato ai social un messaggio per sottolineare la sua gioia: "Finalmente sono tornato insieme alla squadra". Difficile vederlo titolare contro i Red Devils, più facile che possa tornare in campo dal 1' contro la Fiorentina in campionato.