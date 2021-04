Milan, Bennacer: "Tutti mi hanno aiutato nel momento buio. Tonali? È sulla strada giusta"

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, parla ai microfoni di Mtv del suo imminente rientro in campo: “Lavoravo tantissimo per recuperare ma non stavo molto bene. Quando vedi che la squadra perde perdi anche tu, non potevo fare niente ed è stato duro. Ma bisogna rimanere comunque positivi, se non puoi aiutare la squadra in campo devi farlo fuori. Tutti mi sono stati vicino: la società, il mister, i direttori, lo staff, anche i miei compagni di squadra e la mia famiglia. Mi hanno aiutato tanto, anche per questo sono rimasto molto positivo. Il finale? Proviamo ad imparare dai nostri errori, mancano dieci partite. La prossima partita è sempre la più importante per noi, stiamo bene e siamo pronti per questo finale di stagione”.

Su Kessie e Tonali: “Con Franck stiamo bene in campo, ma anche con gli altri giocatori è uguale. Magari con Franck è più facile perché giochiamo da più tempo insieme. Dobbiamo fare di tutto per aiutare la squadra. Sandro sta crescendo, sta lavorando tanto. Non è mai facile arrivare in una squadra come il Milan quando sei così giovane, devi lavorare tanto e lui è sulla strada giusta”.