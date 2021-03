Milan, Brahim Diaz sull'infortunio: "Sono stato fermo più di un mese, ora sto ritrovando il ritmo"

Intervistato da Sky Sport, l'attaccante rossonero Brahim Diaz ha parlato anche della sua condizione fisica e di quella della squadra: "Credo che siamo tutti pronti per scendere in campo. Se mi chiedete di me, io arrivo da un infortunio che mi ha tenuto fermo poco più di un mese, quindi sto ritrovando il ritmo. Mi sento molto bene, spero di poter essere decisivo e di fare la differenza con i miei compagni per esprimerci al meglio fino alla fine", le dichiarazioni del giocatore in prestito dal Real Madrid in vista della prossima sfida di campionato con la Fiorentina.