Milan, c'è anche il Bayern Monaco su Camarda. Non c'è accordo per il primo contratto

La Bild riporta l'interessamento del Bayern Monaco per Francesco Camarda, attaccante del Milan che non ha ancora firmato un contratto professionistico, nonostante sia diventato sedicenne lo scorso 10 di marzo. Le indiscrezioni circa il futuro del giocatore si stanno moltiplicando considerato che non c'è ancora un accordo fra le parti e potrebbe non esserci almeno fino a luglio, quando potrà firmare un contratto per tre stagioni e non solamente per due. Rimane comunque una situazione spinosa, considerato che tutte le big proveranno a parlare con agente e famiglia nel corso di questi due mesi.

Il rapporto fra Milan e il giocatore è ottimo, così come quello con l'agenzia. Quindi è evidente che ci sia un discorso aperto e l'idea di continuare a giocare in rossonero. Molto però dipenderà da un fattore.

Progetto tecnico.

Prima di parlare di qualunque richiesta, c'è da sottolineare l'aspetto che viene ritenuto - da tutte le parti in causa - come il più importante della questione: a Camarda, alla sua famiglia e a chi lo segue interessa in via prioritaria che il progetto tecnico che gli dovrà essere sottoposto in sede di contrattazione. In sostanza: più che lo stipendio che gli dovrà essere garantito, Camarda vorrà avere delle precisazioni sul progetto tecnico con cui intende cimentarsi e con il quale intende crescere nella sua ancora giovanissima carriera.