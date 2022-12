Milan, caccia al centravanti del futuro. Broja il favorito, ma il Chelsea non vuole mollarlo

Uno dei punti interrogativi più grandi per il Milan 2023 è quello legato all'attacco. Giroud è, infatti, l'unica garanzia nel ruolo di centravanti visto che Origi per adesso non ha dato certezze e Ibrahimovic, a 41 anni compiuti, rientrerà in campo verso fine gennaio.

Per questo motivo la coppia Maldini-Massara proverà a trovare un elemento di prospettiva per l'organico di Stefano Pioli e per questo motivo sono molti i giocatori nel mirino del Diavolo.

Il primo, stando a Tuttosport, è e rimane Armando Broja del Chelsea, ma i londinesi nonostante lo scarso impiego del giocatore di origini albanesi, non sembra intenzionato a lasciarlo partire. Noah Okafor del Salisburgo ed Evanilson del Porto sono gli altri indiziati di primo piano, anche se le valutazioni dei loro cartellini non aiutano certo i rossoneri.