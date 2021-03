Milan, Calhanoglu: "E' il nostro miglior anno, vogliamo passare il turno in ogni modo"

Nel pre partita di Milan-Manchester United, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Hakan Calhanoglu, numero dieci dei rossoneri: “Non solo io sento la pressione, la sentiamo tutti, è il nostro miglior anno. Siamo contenti ma non è finito nulla, stiamo migliorando e vogliamo continuare su questa strada perché abbiamo bisogno di questo, il Milan deve essere sempre in alto. Abbiamo fatto una grande partita lì, oggi siamo in casa nostra e vogliamo fare il massimo per arrivare al prossimo turno”.