Milan, Cardozo l'alternativa e Fofana. Bennacer e Adli possono volare in Arabia

Prosegue la ricerca del centrocampista con attitudini difensive in casa Milan. A fare il punto, la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: il futuro di Bennacer e Adli è incerto e la società rossonera cerca un nuovo titolare in quel ruolo con Youssouf Fofana del Monaco che resta il primo obiettivo. Legato al club del Principato da un altro anno di contratto, il centrocampista francese s'è promesso al Milan che, però, è molto lontano dalla richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino. L'ultima offerta dei rossoneri è inferiore ai venti milioni: distanza notevole, ma il contratto in scadenza tra undici mesi può spingere il Monaco nei prossimi giorni ad abbassare notevolmente la sua richiesta.

Non dovesse accadere, il Milan andrebbe sulle alternative: piace il giovane centrocampista di passaporto statunitense Johnny Cardoso, calciatore di proprietà del Betis Siviglia. Nella lista rossonera anche Manu Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach, e Lazar Samardzic, gioiellino dell'Udinese.

Per quanto riguarda Bennacer e Adli, entrambi sono seguiti in Saudi Pro League. Il primo ha una clausola risolutoria da cinquanta milioni di euro, il secondo una valutazione di 15-20 milioni di euro e piace soprattutto all'Al Shabab, club che nelle ultime ore ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex rossonero Giacomo Bonaventura.