Milan concentrato sui rinnovi: ottimismo per Bennacer, più complicato quello di Leao

È caldo il fronte dei rinnovi in casa Milan. Si respira ottimismo per quello di Bennacer, specialmente dopo il recente incontro con Enzo Raiola. Più complicato, invece, lo scenario per Leao, tra richiesta corposa del giocatore e la spada di Damocle del risarcimento da 19 milioni di euro allo Sporting. Il portoghese - si legge su Gazzetta.it - rientrerà dalle vacanze il 26, dopodiché si tornerà nel vivo delle contrattazioni. Più avanti sarà il turno di Giroud, con il quale non dovrebbero emergere intoppi di nessun tipo.