Milan, cresce l'attesa per Jashari: stasera arriverà in città, domani le visite mediche

Ardon Jashari è atteso questa sera a Milano. Il centrocampista svizzero atterrerà a Linate alle 23. Poi nella mattinata di domani sarà atteso alle visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto. Il giocatore firmerà un quinquennale a 2.5 milioni di euro annui, evidenzia MilanNews.it.

Affare da 34 milioni di euro più 3 di bonus, sebbene dal Belgio filtrino cifre differenti, che porterebbero a una spesa complessiva di 39 milioni di euro. Decisiva per il buon esito della trattativa la volontà del giocatore di accettare solamente l'offerta del Milan. Con buona pace del Brugge che aveva un mano una proposta ritenuta soddisfacente da parte dei sauditi del NEOM.

Come immediata conseguenza dell'accordo tra club, nell'elenco dei convocati del Club Brugge in vista della sfida di domani contro il Salisburgo per il turno preliminare di Champions League, infatti, non compare il giocatore svizzero. Nello scorso anno Jashari è stato il giocatore di movimento del Brugge con il maggior numero di recuperi nell'ultima stagione di campionato (169); ha anche registrato 11 passaggi filtranti, un record tra i suoi compagni di squadra (a pari merito con Hans Vanaken). Numeri che gli sono valsi il titolo individuale più importante del Belgio: è stato infatti votato come miglior giocatore dello scorso torneo.