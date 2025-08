Roma, guai in vista: Fabio Silva apre al Borussia Dortmund, possibile affare da 20 milioni

Mentre crescono una serie di dubbi attorno ad Artem Dovbyk ed Evan Ferguson sembra già essersi inserito alla grande alla Roma, un grande desiderio di mercato dei giallorossi potrebbe sfumare a breve purtroppo. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sports DE, c'è un club di Bundesliga che avrebbe posato gli occhi su Fabio Silva, attaccante portoghese appuntato sulla lista di possibili innesti da parte di mister Gian Piero Gasperini e il direttore sportivo Frederic Massara.

Benestare. Secondo l'emittente satellitare infatti il giocatore classe 2002 avrebbe mostrato apertura al trasferimento al Borussia Dortmund, dopo che il ds Sebastian Kehl e coach Niko Kovac gli hanno presentato i loro piani e progetti per la prossima stagione e non solo. Un contratto quinquennale, fino al 2030, sarebbe già pronto e solo da firmare per Fabio Silva.

Accordo tra i club. L'intesa tra Borussia Dortmund e Wolverhampton, che detiene il cartellino del giocatore, va ancora delineata del tutto ma i gialloneri potrebbero riuscire a strappare un'intesa di massima con il club inglese per una cessione dell'attaccante di 23 anni per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Notizia che fa tremare la Roma e la dirigenza giallorossa al completo, che nelle ultime ore si è messa al lavoro sul dossier Fabio Silva per cercare di capire come raggiungere un punto d'incontro con i Wolves, visto che il giocatore andrà in scadenza solamente tra un anno (2026).