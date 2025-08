Inter, abbandonata la pista Nico Gonzalez: il motivo. I piani di riserva al vaglio

Sebbene l'Inter sia completamente focalizzata sull'affare Ademola Lookman, la dirigenza nerazzurra non dà assolutamente per scontato l'arrivo dell'attaccante nigeriano di 27 anni. Come noto, la Dea preferirebbe cedere il giocatore all'estero e non direttamente a una concorrente del campionato italiano, e se non riceverà almeno i 50 milioni richiesti non si siederà nemmeno al tavolo delle trattative con i meneghini.

Per questa ragione il club di viale della Liberazione ha stilato un elenco di possibili alternative a Lookman e tra queste spiccano i nomi di Antonio Nusa del Lipsia e soprattutto Christopher Nkunku del Chelsea. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, l'Inter avrebbe scartato un profilo che nelle ultime settimane invece è gravitato molto attorno all'orbita nerazzurra.

Si tratta di Nico Gonzalez, esterno argentino reduce da un anno chiaroscuro alla Juventus: secondo l'emittente satellitare il 27enne non è più uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Questo perché sono state escluse piste che conducono in Serie A, per questo sono emersi i nomi di Nkunku, anche Jadon Sancho del Manchester United, così come Alejandro Garnacho sempre di proprietà dei Red Devils ma fuori dal progetto tecnico di Ruben Amorim. Al momento però si tratterebbe solo di interessamenti iniziali mostrati dall'Inter, perché di trattative ad oggi non v'è nemmeno traccia. Tutto dipenderà dall'esito del caso Lookman, per cui i meneghini si sono dati una deadline fino a ferragosto. Non oltre.