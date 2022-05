Milan, dopo lo scudetto il rinnovo di Kalulu: ingaggio aumentato fino a 1,5 milioni a stagione

Il Milan ha la testa alla sfida di campionato contro il Sassuolo, che vale lo scudetto, ma a partire dalla prossima settimana si inizierà a parlare di mercato, a partire da quello dei rinnovi. Uno dei primi nomi è quello di Pierre Kalulu, che in questa stagione si è definitivamente consacrato, diventando un titolare inamovibile al centro della difesa, al fianco di Tomori, dopo l'infortunio di Kjaer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il difensore è felicissimo di indossare la maglia rossonera e nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra la dirigenza e il suo entourage per formalizzare il rinnovo. L'attuale contratto è in scadenza nel 2025 ma l'ingaggio verrà di fatto triplicato e passerà dagli attuali 500 mila euro a 1,5 milioni a stagione.