Milan, Douglas Luiz se salta Sanches. Ma Maldini non vuole spendere oltre 20 milioni

Il quotidiano Tuttosport fa il punto su Douglas Luiz dopo l’incontro delle scorse ore degli agenti con il Milan. Il profilo piace ai rossoneri che però considerano il brasiliano un’alternativa a Renato Sanches. Dovesse sfumare definitivamente il francese, corteggiato dal PSG, ecco che la trattativa con l’Aston Villa potrebbe accendersi. Il problema come spesso capita è la valutazione: gli inglesi partono da 30 milioni di richiesta, ma visto il contratto in scadenza nel 2023 il Milan non vorrebbe nel caso andare oltre i 20 milioni di euro.