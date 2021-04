Milan e Inter a braccetto: in beneficenza le multe a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic

vedi letture

Milan e Inter hanno deciso, di comune accordo, di devolvere in beneficenza la somma delle sanzioni che verranno comminate a seguito del richiesto patteggiamento ex art. 126 CGS FIGC. L'episodio è quello fra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, in occasione del derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio 2021: entrambi i club hanno ritenuto il fatto non consono ai principi condivisi del fair play sportivo.