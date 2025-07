Milan, Fofana: "Serviva un vincente come Allegri. Modric? Tutti pronti a correre per lui"

Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana, parlando alla Gazzetta dello Sport, fa capire quanto il gruppo rossonero sia entusiasta in vista della nuova stagione, alla luce dei tanti cambiamenti che hanno mutato la fisionomia della squadra rossonera: "Siamo carichi. L’anno scorso è passato e non possiamo più cambiare niente. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per la nuova stagione".

È pronto a mettere la sua corsa al servizio di Massimiliano Allegri?

«Sono pronto. Diamo tutti il massimo e vediamo quello che succede».

Prime impressioni sul nuovo tecnico?

"Ha un buon feeling con il gruppo e ci sta vicino: si parla di calcio, ma anche di altro. Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo".

Serviva un vincente come lui per dare una scossa al mondo Milan?

"Sì. Ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui".

In mezzo con Ricci state iniziando a trovare il giusto feeling?

"Ricci è un giocatore molto bravo, con e senza palla. In poco tempo avrà i giusti automatismi".

Se ci sarà bisogno, correrà un po’ anche per Modric?

"Tutti siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’Oro. Non vediamo l’ora di allenarci con lui".