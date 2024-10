Milan, Fonseca: "Adli mi piace, ma avrebbe giocato poco. Spero che domani non faccia bene"

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, nella sua conferenza stampa di vigilia della partita contro la Fiorentina, ha parlato anche di Jacine Adli, che domani sarà per la prima volta avversario dei rossoneri dopo l'addio negli ultimi giorni di mercato: "Quando è stato qui, è stato un giocatore che mi piaceva, aveva determinate caratteristiche. Ma per lui sarebbe stato difficile giocare e lo ha capito. Mi fa piacere che stia facendo bene, ma mi aspetto che domani non faccia bene".

Cosa teme della Fiorentina?

"Penso che sarà una partita difficile. Hanno qualità e buoni giocatori, marcano uomo a uomo. Questo cambiamento nell'affrontare squadre diverse non è facile. Arriviamo da una partita in cui era importante il gioco posizionale, ora c'è una partita in cui sono importanti altre cose. Se non facciamo le cose bene abbiamo più difficoltà col loro modo di difendere a uomo. Sarà una partita difficile".

Serve scaldare anche le attuali riserve?

"Vediamo, vediamo il momento della squadra. Io penso che ora serva continuità. Io ho fiducia in tutti, ma penso che ora sia importante giocare con gli stessi giocatori".

