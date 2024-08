Milan, Fullkrug si allontana e ora c'è Abraham in pole: la Roma ha già fatto il prezzo

Alvaro Morata non basta. Il Milan è ancora molto attivo sul mercato, negli ultimi giorni ha ufficializzato anche Pavlovic per la difesa, ma è in attacco che bisognerà muoversi ancora perché oltre al centravanti spagnolo Paulo Fonseca potrebbe aver bisogno di un nuovo innesto, a maggior ragione se dovesse andare via Luka Jovic. In questo senso il nome che rimane in cima alla lista è quello di Tammy Abraham, attaccante della Roma che è in uscita dal club giallorosso e che cerca un avventura di rilancio dopo una stagione martoriata dagli infortuni.

Il nome prediletto era quello di Niclas Fullkrug che, però, sembra ben avviato verso il West Ham. Per il centravanti inglese, invece, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Roma chiede ben 25 milioni di euro: il club capitolino, infatti, vuole essere sicuro di non incappare in una minusvalenza. L'attaccante piace molto a Fonseca che starebbe spingendo perché si concluda al meglio l'operazione: è chiaro che il Milan non ha intenzione di spendere una cifra così alta e la sensazione che viene riferita è che nelle prossime due settimane si lavorerà per trovare un accordo economico che non scontenti nessuno.

Il giocatore si trasferirebbe volentieri a Milano dove, peraltro, ritroverebbe l'amico fraterno Fikayo Tomori. Siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti, ma al momento in cima alla lista sembra esserci proprio Tammy Abraham.