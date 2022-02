Milan, Gazidis: "Storia speciale con Ibrahimovic. Spero giochi la sua ultima partita qui"

Nella sua intervista alla CNN, il CEO del Milan, Ivan Gazidis, ha parlato anche del rapporto del club con Ibrahimovic: "Zlatan è consapevole che ogni anno che passa ha bisogno di adattare il suo fisico e fare evolvere il suo gioco per continuare a essere importante e performante allo stesso livello. Quando lo deciderà, spero possa giocare la sua ultima partita qui al Milan. Abbiamo una storia speciale con lui. Ha davvero restituito qualcosa a tutti, alla squadra e, in modo particolare, a tutti i giovani talenti che stanno crescendo in questo club".