Milan, Giroud: "Grande serata, orgoglioso del nostro spirito. Ora concentriamoci sulla A"

Il centravanti del Milan Olivier Giroud, protagonista con una doppietta nel successo per 4-0 sul Salisburgo ha parlato ai microfoni di Prime Video: “Grande serata per me e soprattutto per la squadra, sono contento e orgoglioso del nostro spirito. Volevamo fare una grande partita e ci siamo riusciti”.

Cosa è cambiato rispetto a un anno fa?

“L’anno scorso eravamo nel gruppo della morte, è stata una bella esperienza che ci ha lasciato un po’ di frustrazione. Per questo era uno dei nostri obiettivi quest’anno. Adesso possiamo concentrarci sulla Serie A, siamo contenti per i tifosi che lo meritano".

Nel primo tempo avete sofferto di più?

“Hanno pressato e corso tanto, potevamo fare più gol nel primo tempo ma abbiamo cominciato forte nel secondo mettendo in sicurezza la partita".

A chi hai dedicato i gol?

“A Saelemaekers, non ne ho fatti molti queste settimane e quelli di stasera erano per lui”.