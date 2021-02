Milan, il rinnovo di Ibra non sarà un problema: tanti bonus raggiungibili più o meno facilmente

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan non dovrebbe essere un problema. Secondo quanto riportato da Sportmediaset lo svedese sa infatti che in un periodo come questo non sarebbe facile trovare stipendi altissimi in altre società e con in ottica di disputare la Champions League tenderà una mano al club accettando uno stipendio simile a quello attuale (7 milioni di euro) ma con svariati bonus raggiungibili più o meno facilmente. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.