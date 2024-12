Milan, il rinnovo di Reijnders è vicino. Ma la firma potrebbe non bastare per blindarlo

La trattativa per il rinnovo di Tijjani Reijnders con il Milan è a buon punto. Il centrocampista olandese, che è diventato il leader tecnico della squadra di Paulo Fonseca, confermando il suo valore anche nella sfida di Coppa Italia di due giorni fa.

Il rinnovo

Lunedì sera, in collegamento con Ziggo Sport in Olanda, Reijnders ha dichiarato: “Non ho ancora firmato, deve ancora succedere, ma sembra una bella cosa. È una bella ricompensa che il Milan vuole darmi, estendere il contratto dopo un anno non capita spesso. È un grande club in cui giocare”. Parole e musica che fanno intuire anche quanto Reijnders si trovi bene in rossonero, con la sua valutazione di mercato che è almeno triplicata rispetto ai 20 milioni pagati dal Milan nel corso dell’estate 2023, quando lo ha prelevato dall’AZ Alkmaar battendo la concorrenza di diverse big europee, tra cui il Barcellona.

Ma i fari su Tijjani non si sono mai spenti ed è anche per questo che il Milan vuole blindarlo, per poter respingere con maggior forza e fermezza eventuali richieste da club di Premier League come, ad esempio, il Manchester City che probabilmente in estate affronterà una rivoluzione tecnica a livello di giocatori. Oltre al contratto, il Milan potrà dormire sonni tranquilli attorno al nome di Reijnders se riuscirà a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Già, perché la partecipazione alla massima competizione europea è spesso una condizione basilare per tutti i big di una squadra e non giocarla, oltre ai danni economici, potrebbe causare anche dei malumori ne giocatori più rappresentativi e forti, sottolinea Tuttosport.