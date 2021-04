Milan, Ilicic nel mirino con la Champions se Calhanoglu non rinnoverà

Il Milan pensa seriamente a Josip Ilicic per la prossima stagione. Ne scrive il Corriere della Sera: i rossoneri sono interessati allo sloveno dell’Atalanta, il cui rapporto con Gasperini non è più idilliaco. Molto dipenderà dal rinnovo (o meno) di Calhanoglu, ma anche da altre condizioni: per l’affondo, il Milan vuole infatti assicurarsi prima la Champions. E poi un esborso non particolarmente oneroso, attorno ai 5 milioni di euro, considerando le 33 primavere di Ilicic.