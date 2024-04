Milan-Inter, quasi 6 milioni di incasso. A San Siro presenti 75.554 spettatori

Sono 75.554 gli spettatori presenti a San Siro per il derby tra il Milan e l'Inter che all'intervallo vede i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Se la partita dovesse finire così la squadra di Simone Inzaghi sarebbe matematicamente campione d'Italia, con cinque giornate di anticipo.

L'incasso della stracittadina si avvicina ai 6 milioni di euro, con il totale che è arrivato a 5.735.390 euro, come fa sapere il club rossonero.

Il primo tempo.

È un gol di Francesco Acerbi, il terzo in questo campionato del difensore centrale che è un fedelissimo di Inzaghi, a fare la differenza al termine del primo tempo del derby fra Milan e Inter. Bello e vivo, a dispetto della tensione palpabile non soltanto in curva ma soprattutto in campo: diverse le occasioni in cui le scintille hanno rischiato di accendere la miccia. All'intervallo, 1-0 a San Siro: l'Inter è a 45 minuti più recupero dal ventesimo scudetto della sua storia.

Nervi a fior di pelle, Acerbi sblocca il derby. Al netto delle dichiarazioni diplomatiche, l'avvio certifica i nervi tesissimi, non solo in curva dove lo sfottò è d'obbligo e consacrato anche nelle rispettive coreografie. All'ottavo Theo stende Barella: Adli e Mkhitaryan arrivano quasi alle mani. È l'Inter, comunque, a fare la partita, subito pericolosa con Lautaro e Pavard. È l'Inter, soprattutto, a sbloccarla, la partita. Uno slalom speciale di Thuram nell'area rossonera vale il corner che porta all'1-0: lo segna Acerbi, completamente dimenticato dalla difesa di Pioli.