TMW Milan, interessamenti da Bournemouth e Fulham per Simic. Contatti per il rinnovo

Jan Carlo Simic è seguito dai club di Premier League. In particolare Bournemouth e Fulham hanno condotto alcuni sondaggi nelle ultime settimane per capire la situazione del difensore. Quattro partite in Serie A - e un gol all'esordio da titolare - Simic ha la priorità di rimanere al Milan per la prossima stagione, anche se il contratto è in scadenza al 30 giugno 2025. Per questo ci sono già stati alcuni contatti fra il club e l'entourage del calciatore per ridiscutere di un prolungamento. Non sarà dunque troppo difficile trovare un accordo, visto che per ora Simic guadagna una cifra molto inferiore ai compagni di squadra e, appunto, l'intenzione è quella di restare.

Dunque nelle prossime settimane non sono da escludere novità per il prolungamento. Resterà poi da decidere, per la prossima stagione, il futuro: possibile un addio in prestito per crescere, anche considerando la probabile permanenza di Gabbia più l'inserimento di un altro difensore nella retroguardia, qualunque sia il prossimo allenatore, se la linea della continuità con Pioli oppure una rivoluzione operata da Redbird.