Milan, interesse per Luis Alberto. Possibile uno scambio con lo scontento Romagnoli

Il caso esploso intorno a Luis Alberto, di cui oggi anche Sarri ha parlato in conferenza stampa, ha creato grande interesse circa il futuro del centrocampista. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'iberico potrebbe anche finire al Milan in un'operazione che potrebbe prevedere l'inserimento di una contropartita tecnica. L'ipotesi è che possa essere sacrificato Romagnoli, capitano rossonero relegato in panchina dalla coppia Tomori-Kjaer. Un'ipotesi di mercato difficile ma che potrebbe prendere piede se i problemi tra la Lazio e Luis Alberto dovrebbero peggiorare.