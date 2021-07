Sarri: "Luis Alberto che non ha risposto un problema del club". E poi parla del suo ruolo

"Luis Alberto non ha risposto alla convocazione, dal punto di vista gestionale è un problema societario. Dal punto di vista morale sto aspettando che arrivi, parli con me e ci convinca di quello che ha fatto. Se ci convince, il problema svanisce. Altrimenti dovrà chiederci scusa". Così Maurizio Sarri, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha commentato la decisione di Luis Alberto di non rispondere alla convocazione della Lazio.

Luis Alberto può giocare alla Jorginho?

"Non ce lo vedo lì. Deve andare tra le linee, un po' come Hamsik al Napoli".

