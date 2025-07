Milan-Juventus, dialogo aperto per Vlahovic: spunta un possibile scambio con Thiaw

Un altro attaccante al Milan serve e il nome che prende sempre più quota è quello di Dusan Vlahovic. Tra il club rossonero e la Juventus c'è da tempo aperto un canale di dialogo che ora potrebbe sfociare in un’operazione concreta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’idea che sta prendendo piede è quella di uno scambio che risolva le esigenze tecniche di entrambe le squadre.

La Juventus ha bisogno di rinforzare la difesa e il Milan potrebbe offrire Malick Thiaw, centrale giovane e di prospettiva che piace molto ai bianconeri. Dall’altra parte, invece, Vlahovic rappresenterebbe il profilo ideale per completare il reparto offensivo rossonero, andando ad affiancare Santiago 'El Bebote' Gimenez. Uno scambio alla pari che, almeno sulla carta, potrebbe soddisfare tutti: Milan, Juventus e i due calciatori coinvolti.

Ma l’ostacolo resta duplice: le valutazioni dei cartellini e l’ingaggio dell’attaccante serbo. Il Milan, infatti, non intende snaturare la propria politica salariale e chiederà a Vlahovic un adeguamento verso il basso rispetto agli attuali emolumenti. Intanto a Milanello sarebbe già pronta la maglia numero 9, in attesa che la trattativa entri nel vivo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’ipotesi potrà diventare realtà.