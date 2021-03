Milan, Maldini: "Nessun giocatore è al di sopra del club. Ibrahimovic una risorsa enorme"

Ibrahimovic è uno di quei giocatori che lasciano un segno. Ma il Milan rimane sopra ogni giocatore. Questo il pensiero di Paolo Maldini, che in una lunga intervista al mensile So Foot spiega strategie e dinamiche del club rossonero, entrato in una nuova era nel segno della stabilità societaria e dell’investimento sui giovani. Con l'aiuto di Ibra che rimane comunque "una risorsa enorme per il Milan". Il dt rossonero però mette le cose in chiaro rispondendo a chi pensa che Zlatan sia più grande del Milan: "La verità è che il club è al di sopra di chiunque perché i giocatori passano e il club resta. Ci sono giocatori che lasciano un segno diverso di altri e Zlatan ne fa parte. E’ un motivatore e in sé un personaggio che può sembrare difficile da gestire, ma per chi sa sfruttarne tutte le sue qualità è una risorsa enorme. Il club è al di sopra di ogni giocatore e vale per tutti: è il nostro modo di concepire il mestiere di dirigente e sarà sempre così".