Milan, Maldini vuole finalizzare entro fine anno i rinnovi di Hernandez, Bennacer e Leao

Il Milan balla sui rinnovi, non solo immediati: le attenzioni del club sono su Romagnoli, ma anche e soprattutto sul trio Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao, tutti in scadenza nel 2024. Il tempo, in questo caso, gioca a favore del Milan, ma in via Aldo Rossi non hanno intenzione di tergiversare e presto entrerà nel vivo il dialogo con i rappresentanti dei tre gioielli arrivati due anni fa e oggi molto più preziosi di allora. L’obiettivo di Gazidis, Maldini e Massara, rivela la Gazzetta dello Sport, è di rinnovare i loro contratti entro fine anno.