Milan, moda e rap distraggono Leao: rendimento in calo e valutazione in picchiata

Rafael Leao sta attraversando un momento complicato. Non solo per il mancato rinnovo col Milan che comunque fa discutere negli ambienti rossoneri, ma anche per gli altri interessi che gli occupano la giornata e che rischiano di distrarlo ogni giorno di più. Oltre alla moda, dove ricopre il ruolo di testimonial e di investitore, c'è anche la musica. Il portoghese, nome d'arte Way45, sta infatti finendo di registrare il suo secondo album, che significa anche videoclip e molto tempo da investire. Passioni che, secondo La Gazzetta dello Sport, in un momento delicato come questo rischiano di portarlo lontano dalla sua professione principale, ovvero il calciatore. Non è un caso che la sua valutazione, arrivata a toccare i 120 milioni di euro in estate, adesso non superi i 70 milioni.