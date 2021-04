Milan, nessun rinnovo automatico per Mandzukic: il croato dovrà guadagnarselo sul campo

Mario Mandzukic rientrerà in campo la prossima settimana e dal quel momento in poi avrà nove partite per meritarsi la conferma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dall'impegno in casa del Parma in poi, il croato dovrà dimostrare di meritarsi il rinnovo con il Milan per un'altra stagione. Diversamente da quanto si pensasse, nel contratto firmato dall'attaccante a gennaio non c'è la clausola che prevede il prolungamento automatico in caso di qualificazione in Champions League e quindi Mario dovrà guadagnarsi sul campo la conferma da parte del club di via Aldo Rossi.