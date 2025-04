Milan, no al City per Reijnders: il centrocampo rossonero ripartirà da lui

Secondo la Gazzetta dello Sport, Manchester e Real Madrid lo hanno seguito, ma non ci sono possibilità che il Milan si privi di Tijani Reijnders. Il nuovo Milan verrà costruito intorno a lui: di fianco serve un mediano muscolare, alla Fofana, magari più continuo nel rendimento. E un centravanti alla Gimenez che con movimenti o sponde faciliti le sue discese. Con Pulisic (seconda altra certezza rossonera) l’intesa è evidente e ha portato entrambi alla loro miglior stagione realizzativa: i due dialogano o quando Reijnders si inserisce Christian sa allargarsi per fargli spazio.

Alle grandi prestazioni rossonere, Tiji ha unito quelle con la maglia della nazionale olandese: in stagione altri tre gol (l’ultimo, decisivo, alla Spagna) e un assist. Compreso il bottino con il Milan, si supera la doppia cifra: 21 tra reti e passaggi decisivi. Un centrocampista di livello internazionale, e non solo per le giocate mostrate tra la Serie A e i campi di mezza Europa. È la categoria che fa di Tiji uno dei top interpreti della mediana: Real e City torneranno alla carica in estate? Può darsi, sapendo però che anche bussando alla porta, il Milan non aprirà. Come aveva fatto a gennaio quando dall’Arabia si erano fatti avanti per Leao.

Ovviamente è aumentato anche il suo valore di mercato: pagato venti milioni di euro più bonus dall’AZ nell’estate del 2023, oggi vale più del triplo. Un esercizio numerico dato che il Milan non vorrà verificare i risultati ascoltando le possibili offerte.