Milan, per l'attacco un'altra idea Blue: Ziyech, ma solo in prestito. Pioli ne sarebbe entusiasta

Il Milan non solo raddoppia, ma triplica: dopo Tomori e Giroud, piace un terzo calciatore del Chelsea campione d'Europa, il fantasista marocchino Hakim Ziyech, arrivato al Chelsea l’estate scorsa dopo una spettacolare stagione con l’Ajax. Abramovich stanziò 40 milioni di euro già a febbraio per strapparlo alla concorrenza dei maggiori club europei, garantendo al giocatore un contratto sino al 2025 da quasi 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori portata per il Milan, ma Hakim in questi mesi ha rotto con Tuchel ed è ufficialmente sul mercato: l'operazione si può fare solo in prestito tuttavia, un bell'ostacolo, ma che ha già incontrato il favore di Pioli, rivela la Gazzetta dello Sport.