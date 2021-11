Milan, per Maignan il recupero continua: il portiere è sempre più coinvolto nelle sedute di gruppo

A poco più di un mese dall'operazione al polso, Mike Maignan continua il suo percorso verso il recupero. Il portierone ex Lille non può ancora parare o sollecitare l'arto operato, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il francese ogni tanto viene coinvolto negli allenamenti di squadra: con la parte bassa del corpo riesce a fare tutto, quindi partecipa in campo ad esercitazioni aerobiche e con la palla. Nel frattempo il recupero al polso continua, sta migliorando.