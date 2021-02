Milan, Pioli: "Abbiamo sofferto molto. Gare come queste forgiano il carattere della squadra"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, dopo il pareggio casalingo contro la Stella Rossa, che proietta i rossoneri agli ottavi di finale di Europa League, ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Abbiamo sofferto molto fino alla fine, è stata una partita combattuta in cui non siamo riusciti a gestire bene la palla e il vantaggio. Credo però che questo passaggio del turno sia un buon segno per tornare a essere quelli che eravamo e sicuramente forgerà il carattere di questa squadra. L’obiettivo era passare il turno, la squadra è consapevole di non aver fatto la miglior prestazione dell’anno e questa consapevolezza ci aiuterà a migliorare e crescere ancora. Abbiamo avuto tanta determinazione, volontà, ma possiamo migliorare a livello tecnico e ci proveremo a partire dalla prossima gara”.