Milan, Pioli: "Ibra con noi, ma non in panchina. Sarà comunque vicino alla squadra"

Zlatan Ibrahimovic partirà col Milan per l’ultima di campionato ma non sarà ovviamente in campo e neanche in panchina: “Sarà sicuramente con noi, con la squadra, ma non in panchina - spiega Pioli in conferenza stampa - non credo che possa cambiare tanto, i giocatori che non sono in panchina sono comunque vicini. Secondo me dovremo essere lucidi e forti nel superare le difficoltà della partita e giocare al meglio il nostro calcio”.

Qui la conferenza stampa di Pioli.