TMW Milan, Pioli non ha mai risolto il contratto. Se Fonseca andasse via sarebbe in pole

vedi letture

Sarebbe qualcosa di clamoroso, ma per ora è tecnicamente fattibile. Perché Stefano Pioli non ha mai risolto il proprio che lo legava al Milan. Cosa significa questo? Che in caso di addio di Paulo Fonseca, ecco che automaticamente sarebbe l'ex allenatore in pole per la panchina. Situazione quasi clamorosa, visto come si è consumato il divorzio in estate, ma anche perché l'Al Ittihad era davvero a un passo dall'avere Pioli come nuovo tecnico. Alla fine l'accordo con gli arabi non è arrivato e ora Pioli continua a essere sotto contratto.

Quindi come si risolverà la situazione? Non sono ancora ore di riflessione, ma certo tutto quello che è successo nella partita contro la Lazio ha fatto scattare più di qualche allarme circa la situazione dell'allenatore portoghese.

Dopo i 5 anni al Milan Pioli era pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. Finito nel mirino dell'Al-Ittihad, c'è stato un periodo di riflessione che si era concluso con la decisione di accettare l'offerta. Dunque era pronto a una nuova avventura in un campionato che negli ultimi tempi si è arricchito di molti campioni provenienti dall'Europa e non solo. Sul tavolo era pronto un triennale nel momento dell'addio di Gallardo, ma poi era arrivata la decisione, anche per non indispettire Karim Benzema, di non procedere all'ingaggio dell'ex tecnico rossonero.